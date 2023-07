Wielki sukces policjantów z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego oraz funkcjonariuszy celno-skarbowych, którzy zlikwidowali nielegalną wytwórnię papierosów. Rozbita grupa przestępcza. Dwadzieścia jeden osób tymczasowo aresztowanych Data publikacji 31.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielki sukces wałbrzyskich policjantów walczących na co dzień z przestępczością gospodarczą, których wsparli funkcjonariusze z powiatu wałbrzyskiego oraz funkcjonariusze celno-skarbowi. Mundurowi zlikwidowali nielegalną linię do produkcji papierosów oraz rozbili siatkę przestępczą działającą na terenie naszego miasta. Na podstawie zgromadzonego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego sąd zadecydował o tymczasowym areszcie na okres najbliższych trzech miesięcy dla dwudziestu jeden osób biorących czynny udział w całym procederze. Zabezpieczone zostały maszyny o wartości kilku milionów złotych, ponad 12 ton krajanki tytoniowej oraz ponad 11 milionów sztuk papierosów przygotowanych do wprowadzenia na rynek wraz z podrobionymi opakowaniami znanych marek tytoniowych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, przy wsparciu innych policjantów z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego oraz funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Wałbrzychu i Referatu Realizacji w Jeleniej Górze Dolnośląskiego Urzędy Celno-Skarbowego we Wrocławiu, weszli do działającej na Piaskowej Górze na wielką skalę nielegalnej hali produkcyjnej w miniony czwartek nad ranem. Osoby zaangażowane w ten proceder zupełnie nie spodziewały się kontroli mundurowych.

Na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymanych zostało łącznie 21 osób, które (w piątek) najpierw doprowadzone zostały do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszały zarzuty, a następnie (w piątek i sobotę) do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Ten, analizując zebrany przez policjantów materiał dowodowy, zadecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech najbliższych miesięcy dla wszystkich podejrzanych.

Policjanci przy wparciu celników w toku wykonanej pracy procesowej zabezpieczyli w miejscu nielegalnej produkcji specjalistyczne maszyny o wartości kilku milionów złotych, ponad 12 ton krajanki tytoniowej oraz ponad 11 milionów papierosów przygotowanych do dalszej dystrybucji. Na parking strzeżony co celów procesowych trafił także samochód ciężarowy, którym przestępcy przewozili nielegalny towar. Kwota uszczuplenia należnego podatku akcyzowego na rzecz Skarbu Państwa oszacowana została łącznie na ponad 21 milionów złotych.



Zatrzymani przez wałbrzyskich policjantów mężczyźni to obcokrajowy z wieku od 20 do 53 lat. Wszyscy odpowiedzą za udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, podejmowanie czynności bezpośrednio związanych z produkcją wyrobów akcyzowych oraz produkowanie i magazynowanie wbrew przepisom ustawy wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym. W związku ze skalą procederu, a przy tym obostrzeniem kary, w tym przypadku grozi im do 7,5 roku pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Oficer Prasowy

Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

kom. Marcin Świeży

