Katastrofa budowlana, pościg i zatrzymanie sprawców ataku terrorystycznego – czwartkowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe dla służb ratowniczych Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych na terenie Wałbrzycha zorganizowane zostały działania dowódczo-sztabowe, w które w kilku miejscach naszego miasta zaangażowane zostały różne służby. Wałbrzyscy policjanci, strażacy, wojskowi oraz strażnicy miejscy mieli okazję przećwiczyć kilka wariatów dotyczących sytuacji kryzysowych. Był podłożony ładunek wybuchowy i przy tym katastrofa budowlana, pościg za sprawcami aktu terrorystycznego, akcja odbijania zakładników z rąk przestępców oraz awaria linii wysokiego napięcia. Przyjrzeć się z bliska prowadzonej akcji oraz wziąć w niej bezpośrednio udział mogli również uczniowie klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał katastrofę budowlaną na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu. Do działań na miejscu zdarzenia skierowani zostali wałbrzyscy policjanci, ale akcję ratowniczą prowadzili na miejscu wałbrzyscy strażacy. W trakcie działań świadek zdarzenia przekazał w pewnym momencie policjantom informację, że prawdopodobnie doszło do podłożenia ładunku wybuchowego, a dwóch sprawców zbiegło używając samochodu osobowego.

W tym momencie na terenie Podgórza, w kierunku którego udali się potencjalni przestępcy, zorganizowany został posterunek kontrolno-blokadowy, a wałbrzyscy policjanci ul. Sikorskiego ruszyli w pościg za sprawcami. Ostatecznie przy ul. Internatowej pojazd sprawców najechał na rozłożoną na drodze kolczatkę i po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się.

Sprawcy po podpaleniu pojazdu podjęli ucieczkę z miejsca zdarzenia, uprowadzili jako zakładnika ucznia pobliskiej szkoły i ukryli się w budynku byłego internatu. Skierowany na miejsce dowódca działań przejął dowodzenie, rozlokował dostępne siły i środki oraz skierował do działań funkcjonariusza Powiatowej Grupy Antykonfliktowej, który skutecznie przekonał napastników, aby uwolnili zakładnika.

W tym momencie jeden ze sprawców usiłował zbiec, przewodnik psa służbowego użył czworonoga wobec mężczyzny, obezwładnił napastnika i przekazał go innym funkcjonariuszom. Drugi sprawca nie zamierzał poddać się dobrowolnie, stał się coraz bardziej agresywny, zaczął ostrzeliwać się posiadaną bronią palną. Policjanci odpowiedzieli ogniem, jednak z uwagi na skrycie się napastnika w budynku ostrzał był bezskuteczny.

Do działań skierowani zostali ostatecznie funkcjonariusze grupy realizacyjnej, którzy dokonali szturmu budynku i zatrzymali napastnika. W trakcie przeszukania obiektu natrafili jednak na przedmiot, co do którego było podejrzenie, że może być urządzeniem wybuchowym. Skierowani na miejsce funkcjonariusze Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, po przeprowadzeniu stosownych czynności nie potwierdzili jednak, aby było to urządzenie wybuchowe.

Ponadto scenariusz ćwiczeń zakładał awarię linii wysokiego napięcia przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, gdzie patrol ruchu drogowego skierowany został do zabezpieczenia przejazdu wojsk oraz zabezpieczenia miejsca awarii na czas usunięcia jej przez żołnierzy wojsk obrony terytorialnej przy użyciu agregatu prądotwórczego o dużej mocy.

Ostatnim epizodem ćwiczeń było uruchomienie akcji kurierskiej na terenie miasta, gdzie jeden z funkcjonariuszy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu został skierowany do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i pełnił tam rolę koordynatora zabezpieczenia akcji kurierskiej na terenie Wałbrzycha ze strony Policji.

Oficer Prasowy

Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

kom. Marcin Świeży