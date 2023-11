W czasie wolnym od służby uczy dzieci z Lubomina samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej

Data publikacji 09.11.2023

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi" ta maksyma doskonale pasuje do asp. Tomasza Wnuka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. To właśnie ten mundurowy w czasie wolnym od służby spotyka się z wychowankami Domu Dziecka w Lubominie i dzieli się z nimi swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Funkcjonariusz uczy dzieci samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak wskazują uczestnicy zajęć, nauka przekazana przez policjanta zdecydowanie poprawia poczucie ich bezpieczeństwa oraz umiejętności niesienia pomocy.