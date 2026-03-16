Błyskawiczna reakcja wałbrzyskich policjantów. Sprawcy wymuszenia rozbójniczego zatrzymani już następnego dnia - jeden z nich trafił do aresztu Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz funkcjonariusze pionu operacyjno-rozpoznawczego Komisariatu Policji II w Wałbrzychu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wymuszenie rozbójnicze na właścicielu jednego ze sklepów w mieście. Zatrzymani to 36- i 47-latek. Decyzją sądu starszy z mężczyzn został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, natomiast wobec młodszego zastosowano dozór policyjny. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a 47-latek będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy.

Do zdarzenia doszło 11 marca po godzinie 17:00 w jednym ze sklepów spożywczych w dzielnicy Sobięcin. Do lokalu weszło dwóch mężczyzn, którzy zażądali od właściciela zapłaty 500 złotych w zamian za „ochronę” lokalu. Gdy pokrzywdzony odmówił, jeden ze sprawców uderzył go łokciem w głowę, a drugi skoczył na jego nogę, powodując poważne obrażenia. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie został hospitalizowany.



Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pionu kryminalnego oraz technicy kryminalistyki, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie w sprawie. Funkcjonariusze analizowali również dostępne nagrania monitoringu oraz zbierali informacje pozwalające ustalić sprawców przestępstwa.



Intensywna praca operacyjna szybko przyniosła efekty. Już następnego dnia w godzinach porannych policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz funkcjonariusze pionu operacyjno-rozpoznawczego Komisariatu Policji II w Wałbrzychu w dzielnicy Biały Kamień zatrzymali dwóch podejrzanych mężczyzn w wieku 36 i 47 lat. Podczas zatrzymania młodszy z mężczyzn posiadał przy sobie środki psychotropowe w postaci tabletek ekstazy, dlatego oprócz zarzutu wymuszenia rozbójniczego odpowie również za posiadanie narkotyków.



Obaj zatrzymani trafili do dwóch różnych policyjnych cel i 14 marca zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszeli zarzuty. Za wymuszenie rozbójnicze grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, jednak 47-latek może trafić za kraty więzienia nawet na 15 lat, gdyż działał w warunkach multirecydywy. Decyzją sądu starszy ze sprawców został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, natomiast wobec 36-latka zastosowano dozór policyjny.

Zespół Komunikacji Społecznej

Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

podkom. Agnieszka Głowacka-Kijek

