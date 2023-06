54-latek zatrzymany przez wałbrzyskich policjantów za ostatnie oszustwa na seniorach. Odzyskane ponad 42 tysiące złotych i tymczasowy areszt dla podejrzanego Data publikacji 02.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania przeprowadzone przez wałbrzyskich policjantów, doprowadziły do zatrzymania w miniony wtorek na gorącym uczynku dwóch oszustw 54-letniego wrocławianina, który od dłuższego czasu działał metodą przestępczą „na policjanta” praktycznie na terenie całego kraju. Mężczyzna wpadł w dzielnicy Stary Zdrój w pułapkę zastawioną przez funkcjonariuszy. Mundurowi odzyskali łącznie ponad 42 tysiące złotych. Podejrzany decyzją Sądu Rejonowego w Wałbrzychu został tymczasowo aresztowany. Policjanci po raz kolejny ostrzegają, aby nie przekazywać jakiejkolwiek gotówki osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, pracowników poczty, a nawet prokuratorów, a są po prostu oszustami.

Do wyłudzenia sporej sumy pieniędzy doszło w miniony wtorek po południu dwukrotnie w dzielnicy Podzamcze. Praktycznie w tym samym czasie do 78 i 81-latki zadzwoniły telefony stacjonarne. Osoby po drugiej stronie słuchawek podały się za policjantów mówiąc, że pieniądze obu kobiet są zagrożone i muszą jak najszybciej przekazać je „inspektorom”, którzy przyjdą po gotówkę. Zmanipulowane przez przestępców seniorki przygotowały swoje oszczędności. Jedna wyrzuciła pieniądze przez balkon, a druga powiesił je na klamce drzwi wejściowych do mieszkania. Gotówkę w obu przypadkach odebrał mężczyzna. Po pewnym czasie kobiety zorientowały się, że padły ofiara oszustów i dopiero wtedy zadzwoniły na Policję.

Policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy, przy wsparciu mundurowych z Wrocławia, od razu rozpoczęli ustalenia w sprawie. Przy zaangażowaniu całego stanu etatowego funkcjonariuszy, mężczyzna został po kilkudziesięciu minutach zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego na terenie Starego Zdroju. 54-latek miał przy sobie plecak, a w nim gotówkę pochodzącą z obu przestępstw. Policjanci łącznie zabezpieczyli do sprawy ponad 42 tysięcy złotych, które pokrzywdzone w niedługiej przyszłości odzyskają.

W toku wykonanych dalszych czynności procesowych funkcjonariusze pionu kryminalnego wałbrzyskiej komendy udowodnili mężczyźnie, że w okresie od 3 kwietnia do 25 maja tego roku, na terenie praktycznie całego kraju, popełnił piętnaście kolejnych takich przestępstw, gdzie wstępnie straty na rzecz pokrzywdzonych oszacowane zostały na kwotę ponad 350 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze piono dochodzeniowo-śledczego ostatecznie postawili podejrzanemu zarzuty oszustw. 53-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

W związku z tego typu zdarzeniami kolejny raz przypominamy. Seniorze pamiętaj!

Policjanci nigdy nie zadzwonią z informacją o prowadzonej akcji ani nie poproszą o przekazanie pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust. Natychmiast się rozłącz i zawiadom Policję.

Bądź czujny w kontaktach z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie przekazuj im pieniędzy.

Słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc, rozłącz się i sam zadzwoń do tej osoby, aby zweryfikować tę informację.

Kieruj się rozsądkiem przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych.

Apelujemy również do bliskich osób starszych. Zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów, szczególnie tych, którzy mają poważne choroby związane ze swoim wiekiem. Powiedzcie im o zagrożeniach, wyczulcie na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, bądź dziadkami o zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie na osoby starsze, aby kontaktowały się z Wami i pytały za każdym razem o radę.

Nie dajmy się oszukać! Nietypowe sytuacje oraz wszelkie podejrzane prośby o przekazanie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.

Oficer Prasowy

Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

kom. Marcin Świeży

Film Film z zatrzymania mężczyzny za przestępstwa na policjanta. Opis filmu: Film z zatrzymania mężczyzny za przestępstwa na policjanta. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film z zatrzymania mężczyzny za przestępstwa na policjanta. (format mp4 - rozmiar 28.6 MB)