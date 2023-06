15-latka brała czynny udział w przestępstwach na policjanta i na wnuczka. Nastolatka usłyszała cztery zarzuty Data publikacji 09.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze kryminalni wałbrzyskiej komendy podczas pracy nad ostatnimi zgłoszonymi przestępstwami na tzw. policjanta i na wnuczka ustalili, że czynny udział brała w nich 15-latka. Nieletnia została zatrzymana w minioną środę na Starym Zdroju i usłyszała już cztery zarzuty. Zadaniem młodej wałbrzyszanki było odbierać gotówkę od zmanipulowanych seniorów. Do trzech przestępstw doszło na terenie naszego miasta, a do jednego takiego zdarzenia w Kłodzku. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania osób biorących udział w tym procederze.

W okresie od 22 do 25 maja tego roku na terenie naszego miasta doszło do trzech wyłudzeń sporej ilości gotówki - bo łącznie ponad 100 tysięcy złotych - od nieświadomych seniorów, którzy uwierzyli w historię oszustów podających się za policjantów. Sprawcy w każdym z przypadków działali tą samą metodą, informując kobiety w wieku od 69 do 86 lat, że ich pieniądze są zagrożone i trzeba jak najszybciej je zabezpieczyć przez organy ścigania, by nie wpadły w niepowołane ręce.

Wnikliwie przeprowadzone czynności operacyjne pozwoliły na ustalenie tożsamości tzw. „odbieraka”. Okazało się, że zwerbowana do przestępstw tego typu została 15-latka. Młoda wałbrzyszanka trafiła w ręce mundurowych w środowe przedpołudnie w jednym z mieszkań przy ul. Pocztowej w Wałbrzychu.

Podczas wykonanych dalszych czynności procesowych mundurowi udowodnili nastolatce, że dopuścił się kolejnego podobnego przestępstwa, ale tym razem na terenie Kłodzka. 15-latka 23 marca tego roku odebrała od pokrzywdzonej w sprawie 89-latki ponad 40 tysięcy złotych, które miały być kaucją dla jej "wnuczki" za spowodowanie śmiertelnego wypadku na terenie Niemiec.

O losie nastolatki zadecyduje teraz sąd rodzinny. Przypominamy, że wg Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wobec osoby popełniającej czyny karalne – tak jak w tym przypadku - mogą być stosowane środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy. Kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

Przy okazji tej sprawy policjanci po raz kolejny ostrzegają, aby nie przekazywać jakiejkolwiek gotówki osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, a nawet prokuratorów, a są po prostu zwykłymi przestępcami. Pamiętajmy, by z seniorami rozmawiać na tego typu tematy i informować ich o podobnych sytuacjach, o których wcześniej słyszeliśmy lub czytaliśmy. Przypominamy, że oszuści są bezwzględni, dlatego bardzo ważne, aby przy każdym tego typu podejrzanym telefonie od razu zgłosić zaistniałą sytuację pod numer alarmowy 112 i zastosować się do poleceń dyżurnego jednostki.

